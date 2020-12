LIVE Biathlon, 12,5 km Hochfilzen in DIRETTA: Wierer è in testa a metà gara insieme a Eckhoff! (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Sono in cinque davanti: Wierer, Eckhoff, Elvira, Davidova e la sorprendente Braisaz. 14.43 Comincia il forcing di Roeiseland che prova a ritornare sull’errore di margine rispetto alla testa, andando a ricucire su Hanna Oeberg che al momento è 6? più avanti. 14.42 Roeiseland paga 28? dalla testa ma chi fa paura è ancora Eckhoff, che sente ancora una volta la magia di questo stadio fatato per lei. 14.40 Super Wierer che esce in testa con Elvira, Davidova e Eckhoff, mentre sbaglia Roeiseland! 14.39 Le atlete stanno tornando nello stadio per la seconda serie, l’ultima a terra. 14.38 Herrmann sta provando a rientrare su Oeberg, entrambe arriveranno al poligono con poco meno di un errore di margine. 14.37 Anche Davidova e ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Sono in cinque davanti:, Eckhoff, Elvira, Davidova e la sorprendente Braisaz. 14.43 Comincia il forcing di Roeiseland che prova a ritornare sull’errore di margine rispetto alla, andando a ricucire su Hanna Oeberg che al momento è 6? più avanti. 14.42 Roeiseland paga 28? dallama chi fa paura è ancora Eckhoff, che sente ancora una volta la magia di questo stadio fatato per lei. 14.40 Superche esce incon Elvira, Davidova e Eckhoff, mentre sbaglia Roeiseland! 14.39 Le atlete stanno tornando nello stadio per la seconda serie, l’ultima a terra. 14.38 Herrmann sta provando a rientrare su Oeberg, entrambe arriveranno al poligono con poco meno di un errore di margine. 14.37 Anche Davidova e ...

