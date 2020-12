Leao, il Milan chiede gol. Brilla solo a sprazzi, col Sassuolo è alla prova del '9' (Di domenica 20 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - ACMilanSydney : RT @Gazzetta_it: #Leao, il #Milan chiede gol. Brilla solo a sprazzi, col #Sassuolo è alla prova del “9” #SassuoloMilan - sportli26181512 : Il Milan capolista sfida il Sassuolo. Out Ibra e Caputo, è l'ora di Leao e Defrel: Il Milan capolista sfida il Sass… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Leao, il #Milan chiede gol. Brilla solo a sprazzi, col #Sassuolo è alla prova del “9” #SassuoloMilan - leon_mazz : Presente distopico in cui il Milan per il ruolo di vice Ibra ha davvero ripreso Balo che esordisce dal 1’ col Sassu… -