Fifa The Best, ancora polemiche. Il padre di Courtois: “Non capisco perché mio figlio non fosse tra i tre migliori portieri” (Di domenica 20 dicembre 2020) Continuano a generare diverse polemiche i premi assegnati in occasione del Fifa The Best. Questa volta a far parlare è stato Thierry Courtois, padre del portiere del Real Madrid Thibaut non contento dell'esclusione del figlio dai tre migliori portieri dell'anno. Intervenuto a L'Avenir, il genitore ha alzato la voce per difendere il lavoro dell'estremo difensore blancos e della Nazionale belga.Il padre di Courtois furiosocaption id="attachment 1068187" align="alignnone" width="724" Courtois (getty images)/caption"Non capisco perché mio figlio non sia stato incluso nella lista dei candidati per il titolo di miglior portiere dell'anno", ha detto il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Continuano a generare diversei premi assegnati in occasione delThe. Questa volta a far parlare è stato Thierrydel portiere del Real Madrid Thibaut non contento dell'esclusione deldai tredell'anno. Intervenuto a L'Avenir, il genitore ha alzato la voce per difendere il lavoro dell'estremo difensore blancos e della Nazionale belga.Ildifuriosocaption id="attachment 1068187" align="alignnone" width="724"(getty images)/caption"Nonmionon sia stato incluso nella lista dei candidati per il titolo di miglior portiere dell'anno", ha detto il ...

FIFPro : .@barbarabonansea, sei stata votata come centrocampista @FIFAcom @FIFPro #World11 dalle tue compagne di calcio prof… - ItaSportPress : Fifa The Best, ancora polemiche. Il padre di Courtois: 'Non capisco perché mio figlio non fosse tra i tre migliori… - Andreacocco87 : La reazione di Cristiano Ronaldo alla vittoria di Lewandowski nel premio FIFA The Best - CuoreIschitano : La reazione di Cristiano #Ronaldo alla vittoria di #Lewandowski nel premio FIFA The Best ???? - infoitsport : FIFA 'The best', ecco per chi ha votato Messi: la bomba di mercato infiamma i tifosi -