Domenica In | la toccante intervista a Zucchero e la commozione per Moira Orfei

Leggi su 361magazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) La puntata di oggi Oggi 20 dicembre è andata in onda la quindicesima puntata diIn con la conduzione di Mara Venier. Tanti ospiti in studio e in collegamento. NATALE IN TAVOLA Lo spazio culinario ha aperto la puntata, con tante idee e ricette in vista del Natale. In studio, lo chef napoletano Gennaro Esposito ed in collegamento, la mamma e la moglie Ivana D’Antonio. Ecco cosa ha scritto su Instagram per ringraziare la conduttrice. La tradizione dei piatti di Natale, dal sartù di riso alla lasagna, con qualche piccola innovazione creativa. Ricette mandate a memoria e cucinate sempre con il sorriso sulle labbra, nonostante il periodo particolare. Essere ospite di Mara Venier è sempre un grande piacere, esserlo insieme a mia moglie Ivana D’Antonio e mia mamma Carmela mi ha permesso di condividere con voi ciò che stiamo preparando a casa per queste feste ma anche ...