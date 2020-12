Casertana-Viterbese, caos Covid: rossoblù in 9, alcuni in campo con la febbre (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Covid-19 ha decimato i giocatori della Casertana. Quest’oggi, tuttavia, la compagine calabrese è stata costretta a scendere in campo (in nove contro undici) in occasione della gara di Serie C contro la Viterbese. alcuni dei calciatori in campo sarebbero anche febbricitanti. Il match tra Casertana e Viterbese, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, si L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Il-19 ha decimato i giocatori della. Quest’oggi, tuttavia, la compagine calabrese è stata costretta a scendere in(in nove contro undici) in occasione della gara di Serie C contro ladei calciatori insarebbero anche febbricitanti. Il match tra, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, si L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RafAuriemma : Casertana-Viterbese sospesa perché l’Asl è allo stadio per tamponi rapidi. La squadra campana ha solo 9 calciatori… - Lucavad72 : RT @Rob_inho_: La Casertana (15 positivi Covid) chiede il rinvio della gara. La Viterbese si oppone e la Lega di C se ne passa per il cazzo… - sirmacs : RT @Rob_inho_: La Casertana (15 positivi Covid) chiede il rinvio della gara. La Viterbese si oppone e la Lega di C se ne passa per il cazzo… - Maurizio62 : RT @Rob_inho_: La Casertana (15 positivi Covid) chiede il rinvio della gara. La Viterbese si oppone e la Lega di C se ne passa per il cazzo… - totodidi310860 : RT @Rob_inho_: La Casertana (15 positivi Covid) chiede il rinvio della gara. La Viterbese si oppone e la Lega di C se ne passa per il cazzo… -