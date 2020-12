Benevento Genoa 2-0: cronaca e tabellino (Di domenica 20 dicembre 2020) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Genoa si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi Benevento Genoa 2-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – Comincia la partita 12? Tiro Benevento – Lancio lungo di Tuia dalla difesa per Letizia. L’esterno giallorosso si accentra e calcia col sinistro. Blocca facile Perin. 13? Ammonizione Genoa – Giallo per Bani che ha trattenuto Lapadula al limite dell’area. 16? Tiro Genoa – Shomurodov colpisce di testa un cross su punizione dalla destra. Palla alta. 29? Benevento ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi2-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – Comincia la partita 12? Tiro– Lancio lungo di Tuia dalla difesa per Letizia. L’esterno giallorosso si accentra e calcia col sinistro. Blocca facile Perin. 13? Ammonizione– Giallo per Bani che ha trattenuto Lapadula al limite dell’area. 16? Tiro– Shomurodov colpisce di testa un cross su punizione dalla destra. Palla alta. 29?...

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Benevento 0-0 Genoa Cagliari 1-0 Udinese Inter 0-0 Spezia Sassuolo 0-2 AC Milan Watch live:… - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - XavierGitau : RT @CarolRadull: FT Torino 1-1 Bologna Benevento 2-0 Genoa Cagliari 1-1 Udinese Inter Milan 2-1 Spezia Sassuolo 1-2 AC Milan #SerieA… - Blessin85548686 : RT @SuperSportTV: #SerieA - RESULTS: Benevento 2-0 Genoa Cagliari 1-1 Udinese Inter 2-1 Spezia Sassuolo 1-2 AC Milan Torino 1-1 Bologna ht… - Djmauna1 : RT @SoyCalcio_: ?? DESCANSOS #SerieA ?? Sassuolo 0-2 Milan ?? Benevento 0-0 Genoa ?? Inter 0-0 Spezia ?? Cagliari 1-0 Udinese -