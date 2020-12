Benevento-Genoa 0-0 | Cronaca Live | Tabellino | Partita la gara (Di domenica 20 dicembre 2020) Sfida salvezza al Vigorito domenica 20 dicembre alle 15. Benevento-Genoa è il match tra la sestultima del campionato e la penultima con Inzaghi e Maran che non vincono da tempo e hanno bisogno dei tre punti per non scivolare ancora più in basso. Il Benevento è senza vittoria da quattro gare con tre pareggi, ultimo L'articolo Benevento-Genoa 0-0 Cronaca Live Tabellino Partita la gara proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Sfida salvezza al Vigorito domenica 20 dicembre alle 15.è il match tra la sestultima del campionato e la penultima con Inzaghi e Maran che non vincono da tempo e hanno bisogno dei tre punti per non scivolare ancora più in basso. Ilè senza vittoria da quattro gare con tre pareggi, ultimo L'articolo0-0laproviene da www.meteoweek.com.

CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Benevento-Genoa, il primo tempo del match del Vigorito (live) - FayosXd : RT @SoyCalcio_: ?? ¡COMIENZA el carrusel de las 15:00h en la #SerieA! ?? Sassuolo vs Milan ?? Benevento vs Genoa ?? Inter vs Spezia ?? Cagliari… - sportli26181512 : LIVE Alle 15 Benevento-Genoa: gioca Insigne, out Iago Falque. Maran conferma Destro: LIVE Alle 15 Benevento-Genoa:… - charliemchouse : Benevento-Genoa, il primo tempo del match del Vigorito (live) -