Autocertificazione: ecco il modulo da scaricare, e tutte le "stranezze" del Dl Natale che sottolinea (Di domenica 20 dicembre 2020) Con il Dl Natale rispunta l'Autocertificazione, e con il fatidico modulo, tutte le incongruenze e le contraddizioni del decreto. Ma andiamo con ordine: il Decreto Natale 2020 trasforma l'Italia in zona rossa e dunque, la necessità di giustificare gli spostamenti limitati dalle misure nei giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. «Interveniamo con un inasprimento dell'area rossa, stiamo prevedendo forti limiti alla circolazione. Si esce con l'Autocertificazione nei giorni prefestivi e festivi», spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando le misure contenute nel provvedimento che mira ad arginare la diffusione del Coronavirus. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Il decreto prevede la possibilità di accogliere in casa 2 ...

