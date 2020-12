Aeroporto di Capodichino, quarantena per chi proviene dal Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Unità di Crisi ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all’Aeroporto di Capodichino, in attesa degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal Regno Unito. I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in quarantena per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus. Le misure si applicano con effetto immediato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Unità di Crisi ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all’di, in attesa degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal. I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa inper impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus. Le misure si applicano con effetto immediato. L'articoloda Anteprima24.it.

AdmGov : funzionari #Adm della Sot Aeroporto di Capodichino, hanno autorizzato l’importazione in esenzione di diritti delle… - maxencejtm87 : mio cugino pur di convincermi a guidare domani per andare a prendere mio fratello in aeroporto ha finto che ci foss… - CiroNappi6 : Tutti i lavori sono stati eseguiti negli hangar della #Atitech di Napoli siti nell'aeroporto di #Capodichino. 3… - milanmagazine_ : VIDEO SPORTITALIA - Napoli in partenza per Milano, l'autobus lascia il Maradona e si dirige all'aeroporto di Capodi… - vuotoassordante : @noia_mortale L’ordinanza dispone, per il periodo festivo, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in am… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Capodichino Nuova variante Covid, controlli straordinari all'aeroporto di Capodichino InterNapoli.it Nuova variante Covid, controlli straordinari all’aeroporto di Capodichino

Nuova variante Covid, controlli straordinari all’aeroporto di Capodichino. L’Unità di Crisi ha disposto, con decorrenza immediata, controlli nello scalo di Napoli, in attesa degli atti ...

Da Catania a Napoli, passando per Ciampino: l’Aeronautica Militare trasporta una bambina di 4 anni in fin di vita

Da Catania a Napoli, passando per Ciampino: l'Aeronautica Militare trasporta una bambina di 4 anni in fin di vita ...

Nuova variante Covid, controlli straordinari all’aeroporto di Capodichino. L’Unità di Crisi ha disposto, con decorrenza immediata, controlli nello scalo di Napoli, in attesa degli atti ...Da Catania a Napoli, passando per Ciampino: l'Aeronautica Militare trasporta una bambina di 4 anni in fin di vita ...