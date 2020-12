Ufficiale | Laurent Blanc è il nuovo allenatore dell’Al Rayyan

(Di sabato 19 dicembre 2020)riparte dall’Al, prima divisione qatariota. L’exdel Paris Saint Germain torna così in panchina quattro anni dopo la sua ultima esperienza. In precedenzaera stato commissario tecnico della Nazionale francese tra il 2010 e il 2012. Prima ancora aveva allenato il Bordeaux per tre anni. Foto: sitoPsg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Laurent Blanc verso il ritorno in panchina. L'ex allenatore del Paris Saint-Germain, come riporta RMC Sport, ha trovato l'accordo con l'Al Rayyan, in Qatar. Il tecnico si trova in questo momento già ...