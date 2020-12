Tre regioni osservate speciali (Di sabato 19 dicembre 2020) Lazio, Liguria e Veneto. In quest'ultima è scattata oggi la nuova ordinanza che vieta dalle 14 alle 22 fino al 6 gennaio gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza. Decreto a parte, da ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 dicembre 2020) Lazio, Liguria e Veneto. In quest'ultima è scattata oggi la nuova ordinanza che vieta dalle 14 alle 22 fino al 6 gennaio gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza. Decreto a parte, da ...

akureyr1 : le regioni che domani diventano gialle tre giorni prima di tornare ad essere rosse - lilith975 : RT @BrogliaCristin1: @Gianmar26145917 Anch'io farò così, noi per ritrovarci dobbiamo passare tre regioni, non ci importa, ci vedremo comunq… - Patrizia_MB : RT @Adnkronos: Report Iss: tre regioni a rischio alto #Covid - il_brigante07 : RT @BrogliaCristin1: @Gianmar26145917 Anch'io farò così, noi per ritrovarci dobbiamo passare tre regioni, non ci importa, ci vedremo comunq… - FraSellers : RT @BrogliaCristin1: @Gianmar26145917 Anch'io farò così, noi per ritrovarci dobbiamo passare tre regioni, non ci importa, ci vedremo comunq… -