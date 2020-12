The Mandalorian 2: il finale manda Disney+ in crash (Di sabato 19 dicembre 2020) The mandalorian 2 si è conclusa con un finale col botto: Disney+ sembra essere andato in tilt per qualche ora, dando segnale d'errore agli utenti che volevano vedere l'episodio. Dopo mesi di trepidante attesa, finalmente scopriamo dove ci ha portati il viaggio del mandaloriano e di Grogu nel finale di The mandalorian 2. Peccato che alcuni non siano riusciti a vederlo a causa di problemi tecnici su Disney+ Negli Stati Uniti, Disney+ sembra aver avuto dei malfunzionamenti nelle prime ore del venerdì, dato che diversi utenti in procinto di vedere il nuovo episodio di The mandalorian si sono ritrovati davanti un messaggio d'errore (anzi, dei messaggi di errore, vi erano ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 dicembre 2020) The2 si è conclusa con uncol botto:sembra essere andato in tilt per qualche ora, dando segnale d'errore agli utenti che volevano vedere l'episodio. Dopo mesi di trepidante attesa, finalmente scopriamo dove ci ha portati il viaggio delo e di Grogu neldi The2. Peccato che alcuni non siano riusciti a vederlo a causa di problemi tecnici suNegli Stati Uniti,sembra aver avuto dei malfunzionamenti nelle prime ore del venerdì, dato che diversi utenti in procinto di vedere il nuovo episodio di Thesi sono ritrovati davanti un messaggio d'errore (anzi, dei messaggi di errore, vi erano ...

CinemApp_Cinema : Gran finale di stagione per The Mandalorian. È stato un piacere viverla con voi. - docmanhattan4 : La mia sulla seconda stagione di #TheMandalorian. La recensione è senza spoiler, c'è una parte finale - ben cordona… - here_forOt5 : @tardisofbooks mamma mia non vedo l'ora, anche io sottona per i Sith e tutta la lore che ci sta dietro, magari rend… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian 2: il finale manda Disney+ in crash - TroppoOnta : L'ultima scena di The Mandalorian quando Luke porta via Grogu vale tutta la serie #TheMandalorian -