The Expanse 5, Wes Chatham: “Il nostro rapporto con i fan è bellissimo” (Di sabato 19 dicembre 2020) Abbiamo intervistato Wes Chatham, uno dei protagonisti della quinta stagione di The Expanse, disponibile su Amazon Prime Video. In occasione del lancio della quinta stagione di The Expanse, disponibile dal 16 dicembre su Amazon Prime Video, abbiamo avuto modo di intervistare alcuni membri del cast. Tra questi c'è Wes Chatham, che già dalla prima stagione ha conquistato i fan con la sua performance nei panni di Amos Burton, il quale nei nuovi episodi ha un ruolo importante sulla Terra. L'attore era felice quando ha saputo cosa sarebbe accaduto con il personaggio? "Sì, essendo un grande fan dei libri da prima che esistesse la serie, arrivare al quinto romanzo e alla quinta stagione era la cosa che aspettavo di … Leggi su movieplayer (Di sabato 19 dicembre 2020) Abbiamo intervistato Wes, uno dei protagonisti della quinta stagione di The, disponibile su Amazon Prime Video. In occasione del lancio della quinta stagione di The, disponibile dal 16 dicembre su Amazon Prime Video, abbiamo avuto modo di intervistare alcuni membri del cast. Tra questi c'è Wes, che già dalla prima stagione ha conquistato i fan con la sua performance nei panni di Amos Burton, il quale nei nuovi episodi ha un ruolo importante sulla Terra. L'attore era felice quando ha saputo cosa sarebbe accaduto con il personaggio? "Sì, essendo un grande fan dei libri da prima che esistesse la serie, arrivare al quinto romanzo e alla quinta stagione era la cosa che aspettavo di …

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Expanse 5, Wes Chatham: “Il nostro rapporto con i fan è bellissimo” - Stay_Nerd : Avete bisogno di un altro buon motivo per guardare The Expanse? - TMariaval05 : RT @makkox: mai vai a pensare che in un country bar su marte parta un omaggio ai blues brothers :) The Expanse - 5 @ExpanseOnPrime https://… - andrea_picchio : Ciao @simonemartelli , c'è la stagione 5 di The Expanse. Ciao. - FrkartC : RT @makkox: mai vai a pensare che in un country bar su marte parta un omaggio ai blues brothers :) The Expanse - 5 @ExpanseOnPrime https://… -