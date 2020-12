Puglia, focolaio dopo un funerale, contagiata tutta la famiglia del morto (Di sabato 19 dicembre 2020) Il comune di Collepasso in provincia di Lecce è stato colpito da un focolaio di Covid-19 scoppiato subito dopo la celebrazione di un funerale che si è svolto lo scorso 6 dicembre. Contagiati la moglie del defunto, ricoverata nel reparto Covid di un ospedale di Lecce, e tutti i parenti. A rendere noto l focolaio è stato il primo cittadino della città salentina, Paolo Menozzi: “Dai dati ufficiali recentemente pervenuti emerge che la maggiore diffusione del contagio deriva dagli incontri in occasione delle visite effettuate nelle abitazioni dei defunti e durante la veglia della salma prima di dare corso alle operazioni liturgiche in chiesa e di sepoltura in cimitero”. Al funerale hanno partecipato anche persone non del comune di Collepasso che saranno sottoposte a tampone. Il Sindaco di ... Leggi su baritalianews (Di sabato 19 dicembre 2020) Il comune di Collepasso in provincia di Lecce è stato colpito da undi Covid-19 scoppiato subitola celebrazione di unche si è svolto lo scorso 6 dicembre. Contagiati la moglie del defunto, ricoverata nel reparto Covid di un ospedale di Lecce, e tutti i parenti. A rendere noto lè stato il primo cittadino della città salentina, Paolo Menozzi: “Dai dati ufficiali recentemente pervenuti emerge che la maggiore diffusione del contagio deriva dagli incontri in occasione delle visite effettuate nelle abitazioni dei defunti e durante la veglia della salma prima di dare corso alle operazioni liturgiche in chiesa e di sepoltura in cimitero”. Alhanno partecipato anche persone non del comune di Collepasso che saranno sottoposte a tampone. Il Sindaco di ...

Il comune di Collepasso in provincia di Lecce è stato colpito da un focolaio di Covid-19 scoppiato subito dopo la celebrazione di un funerale che si è svolto lo scorso 6 dicembre. Contagiati la moglie ...

