Napoli, morto Pasquale Corcione: medico ed ex dg del Policlinico Vanvitelli (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lutto a Napoli, è morto, all'età di 67 anni, il professor Pasquale Corcione, medico dell'ospedale Monaldi e fino al 2015 direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli. Il prof napoletano è scomparso tra la notte di giovedì e venerdì scorso. Ad annunciare la dipartita è stata l'Azienda Universitaria, attraverso una nota della direzione strategica. "La direzione strategia dell'AOU Luigi Vanvitelli – si legge sulla pagina Facebook del Policlinico – esprime cordoglio per la scomparsa di Pasquale Corcione. Chi lo ha conosciuto ha avuto modo di apprezzarne, oltre alle qualità umane, la professionalità, l'esperienza e una coinvolgente ...

