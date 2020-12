Napoli | de Magistris revoca la sua ordinanza e attacca De Luca | “Ci manca di rispetto”

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il sindaco Luigi dea breve revocherà l’con cui disponeva la chiusura di alcune strade e piazze per evitare il rischio di assembramenti in città., de“Era stata emessa in vista del rientro della Campania da domani in zona gialla – dice il sindaco all’Ansa – Abbiamo lavorato tutta la L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.