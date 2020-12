LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Wierer è seconda a metà gara, solo Eckhoff davanti! (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Ci sono 14? di margine per Eckhoff su Wierer e il suo gruppetto. Una grande Vittozzi con il doppio zero è già tredicesima! 15.13 Errore di Eckhoff, Tandrevold manca l’ultimo bersaglio e anche Preuss ne manca 1. Da dietro Perfette Hanna Oeberg, Roeiseland e Wierer! L’azzurra è insieme a Persson e alle due sopra citate in lotta per la seconda posizione 15.12 Eckhoff si presenta al secondo poligono con 15? su Tandrevold e 33 su Preuss 15.11 Vittozzi anche intanto ha trovato lo zero ed è 21esima a 1’23, mentre Irene ne ha mancato uno. 15.10 Strappo delle norvegesi in testa che guadagnano sensibilmente su Preuss nella prima fase del secondo giro, Chevalier sta tirando Wierer che resta ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Ci sono 14? di margine persue il suo gruppetto. Una grande Vittozzi con il doppio zero è già tredicesima! 15.13 Errore di, Tandrevold manca l’ultimo bersaglio e anche Preuss ne manca 1. Da dietro Perfette Hanna Oeberg, Roeiseland e! L’azzurra è insieme a Persson e alle due sopra citate in lotta per laposizione 15.12si presenta al secondo poligono con 15? su Tandrevold e 33 su Preuss 15.11 Vittozzi anche intanto ha trovato lo zero ed è 21esima a 1’23, mentre Irene ne ha mancato uno. 15.10 Strappo delle norvegesi in testa che guadagnano sensibilmente su Preuss nella prima fase del secondo giro, Chevalier sta tirandoche resta ...

LIVE da Hochfilzen: tutte a caccia delle norvegesi nell'Inseguimento femminile

Alle 15:00 la partenza del secondo Inseguimento femminile di Hochfilzen, il terzo della Coppa del Mondo 2020/21. Tre le azzurre al via: Dorothea Wierer (10), Lisa Vittozzi (30) ...

LIVE da Hochfilzen per l’Inseguimento maschile: apre Laegreid, ma Dale e Johannes Boe sono vicini

Si parte alle 13, i norvegesi partono davanti, svedesi e francesi devono inseguire. Quattro gli azzurri in gara: Lukas Hofer (15), Didier Bionaz (40), Thomas Bormolini (53) e Dominik Windisch (56).

