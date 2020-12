La voce d’angelo

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il soprano Maria Pia Garofalo in duo con il pianista Ernesto Pulignano, saranno questa sera ospiti del Festival del Comune di Torchiara per il concerto di Natale, in collegamento dal Palazzo baronale de’ Conciliis Di Olga Chieffi Nel 1946 Renata Tebaldi cantò in Scala La Preghiera del Mosè di Rossini e sarebbe stata ladel Te Deum di Verdi. Fu proprio Toscanini che coniò la parola: “Voglio che questascenda veramente dal cielo!” facendola cantare non in mezzo al coro ma al vertice, in alto alla gradinata. Questa è la sera del Concerto di Natale del Festival del Comune di Torchiara, e la “”, sarà il soprano Maria Pia Garofalo, mentre al pianoforte siederà Ernesto Pulignano, in diretta streaming, a partire dalle ore 19 sul canale Fb della BCC di Buccino e dei Comuni ...