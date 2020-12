Intel Rocket Lake | 11° gen e chipset Z590 al CES 2021

Leggi su tuttotek

(Di sabato 19 dicembre 2020) Sembra che la nuova linea di processori desktopdi 11° generazione saranno presentati al CESinsieme al nuovo. I nuovi processore desktop dovranno competere con i Ryzen 5000 di AMD Il sito wccftech sembra confermare chepresenterà la sua gamma completa di CPU desktop di 11a generazioneinsieme alla piattaformaal CES. Le nuove schede madri dovrebbero essere giù in fase avanzata di sviluppo o addirittura in produzione presso i partner di, dato che sembra arriveranno il giorno stesso sul mercato. Per i processoriinvece bisognerà attendere la ...