Giornata Internazionale della Solidarietà Umana Una proposta dal CNDDU

Comunicato CNDDU - Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani in occasione dell'International Human Solidarity Day, che si celebra il 20 dicembre, intende ricordare a tutti l'importanza della Solidarietà per lo sviluppo sociale a livello planetario.

caritas_milano : Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri,allora io[...]reclamo il diritto di dividere i… - amnestyitalia : Oggi #18dicembre è la giornata internazionale dei migranti, occasione per ricordarci che, oggi e sempre, i diritti… - davidefaraone : Abbiamo finalmente cancellato i decreti Salvini. Hanno solo prodotto insicurezza e odio. Finalmente riportiamo l'It… - Fanzinoteca : #Fanzinoteca d'Italia 0.2: #Fumettoteca Alessandro Callegati 'Calle' 'International Human Solidarity Day Giornata… - Josh14700 : RT @caritas_milano: Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri,allora io[...]reclamo il diritto di dividere il mo… -

Nella giornata di sabato, l’ex calciatore Luis Suarez ha confermato di avere saputo prima della prova quelli che sarebbero stati i contenuti dell'esame all'università per stranieri. È quanto sarebbe e ...

Covid, 4.816 tamponi in aeroporto: 12 casi positivi

CATANIA – Sono stati 4.816 i tamponi effettuati ieri all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania nella quinta giornata di screening per il Covid-19 a chi rientra nel capoluogo etneo. Sono ...

