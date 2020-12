Dpcm Natale | testo completo del decreto in Pdf | cosa si può fare e cosa no

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il nuovodi, ossia illegge con le nuove misure anti contagio da Covid-19 per il periodo natalizio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento è...

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - LegaSalvini : ++ ?? MAI VISTA UNA SITUAZIONE SIMILE. IL DUO GIUSEPPI & ROCCO LETTERALMENTE MASSACRATO DAGLI ITALIANI NEI COMMENTI… - NicolaPorro : Tra poco #Conte presenterà il Dpcm di #Natale: sarà un disastro. Ma intanto vi consiglio di leggere questa lettera… - lokistabsounds : sono sveglia da neanche 5 minuti e mia nonna già attacca con i discorsi complottisti contro il dpcm di natale watch… - SonDandelion : RT @AndreaMarano11: Mauro Biani su la Repubblica #DPCM #Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale

Dieci giorni in zona rossa e 4 in zona arancione, coprifuoco che resta alle 22 e massimo due persone non conviventi che si possono aggiungere al cenone. Con il nuovo provvedimento per le festività nat ...Squarta, Dpcm Natale, il premier non ha chiesto scusa agli italiani. Oggi si vedono chiudere tutto di nuovo, con ...