Covid, ecco il ‘Decreto Natale’: il testo in Gazzetta tra divieti, deroghe e ristori (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiEntra in vigore da oggi, sabato 19 dicembre, il decreto legge con le misure adottate dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19 durante il periodo delle festività natalizie. ecco il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiEntra in vigore da oggi, sabato 19 dicembre, il decreto legge con le misure adottate dal governo per contrastare la diffusione del-19 durante il periodo delle festività natalizie.ilpubblicato sullaUfficiale: Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per ...

NicolaPorro : Ho avuto il piacere di intervistare @enricoruggeri. Ecco un estratto della sua visione politicamente scorretta sul… - sbonaccini : #Coronavirus. Emilia-Romagna pronta per il vaccino, ecco il Piano della @RegioneER. In arrivo dosi per 183 mila tra… - Capezzone : Promemoria su Massimo Giannini, che oggi twitta “Buon Covid a tutti”. Ecco cosa diceva da Lilli Gruber il 31 gennai… - ManuPalo67 : #Natale2020 #COVID #dcpmNatale #dcpm domande inutili di scribacchini di regime! CCCionalista: perchè visto le anti… - luanavirgili : RT @Avvenire_Nei: Italia in lockdown per due settimane. Conte: capisco sacrifici, l'incubo finirà -