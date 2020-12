Calciomercato Crotone, Edera del Torino per la salvezza: la trattativa (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo un periodo davvero buio, il Crotone di Giovanni Stroppa sembra aver ingranato la marcia giusta in Serie A. Nelle ultime due apparizioni nel massimo campionato di calcio italiano, i Pitagorici hanno messo a referto quattro punti, frutto della vittoria roboante ottenuta contro lo Spezia di Vincenzo Italiano (4-1) ed il buon pari in trasferta preso sul campo dell’Udinese di Luca Gotti (0-0 il finale). I calabresi, adesso, dovranno chiudere un bel 2020 cercando di dare continuità ai risultati: Sampdoria e Parma, le prossime gare, sono sfide complicate che, però, potrebbero portare in Calabria ulteriori punti. L’obiettivo è la salvezza e per centrarla, Beppe Ursino dovrà operare sul Calciomercato invernale: il Crotone è su Simone Edera del Torino. Le dichiarazioni di Ursino Ecco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo un periodo davvero buio, ildi Giovanni Stroppa sembra aver ingranato la marcia giusta in Serie A. Nelle ultime due apparizioni nel massimo campionato di calcio italiano, i Pitagorici hanno messo a referto quattro punti, frutto della vittoria roboante ottenuta contro lo Spezia di Vincenzo Italiano (4-1) ed il buon pari in trasferta preso sul campo dell’Udinese di Luca Gotti (0-0 il finale). I calabresi, adesso, dovranno chiudere un bel 2020 cercando di dare continuità ai risultati: Sampdoria e Parma, le prossime gare, sono sfide complicate che, però, potrebbero portare in Calabria ulteriori punti. L’obiettivo è lae per centrarla, Beppe Ursino dovrà operare sulinvernale: ilè su Simonedel. Le dichiarazioni di Ursino Ecco ...

