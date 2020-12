Bob | Coppa del Mondo femminile 2020-2021 | nel 2 ad Igls si impone Laura Nolte | dodicesima Andreutti

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) Quarta tappa per ladeldi bob a 2 al, la seconda consecutiva in quel di(Austria). Arriva il quarto successo per la Germania, vera e propria dominatrice di questa edizione: ad imporsi a sorpresa è Stephanie Schneider, che agguanta il trionfo numero 10 della carriera. La veterana teutonica è riuscita a ribaltare gli equilibri grazie ad un’eccellente seconda discesa che è valsa il crono totale di 1’45”94. Seconda, che era in testa dopo la prima run: per la giovane vincitrice di settimana scorsa è arrivato un grave errore in fase di partenza che è costato il ritardo di 18 centesimi all’arrivo. Terza a 23 centesimi Kim Kalicki. La prima delle non tedesche è l’austriaca Katrin Beierl, quarta, poi l’elvetica Melanie Hasler....