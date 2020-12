Ancona, donna commette suicidio dopo la colazione col marito (Di sabato 19 dicembre 2020) Una donna compie suicidio sconvolgendo il marito. Il tutto avviene dopo un normale momento di quotidianità come tanti altri vissuti insieme. Un inspiegabile suicidio ha avuto luogo nelle Marche, e più precisamente ad Agugliano. Si tratta di una piccola località situata nella provincia di Ancona. Qui una donna si è gettata nel vuoto, sconvolgendo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 dicembre 2020) Unacompiesconvolgendo il. Il tutto avvieneun normale momento di quotidianità come tanti altri vissuti insieme. Un inspiegabileha avuto luogo nelle Marche, e più precisamente ad Agugliano. Si tratta di una piccola località situata nella provincia di. Qui unasi è gettata nel vuoto, sconvolgendo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Si tratta di una piccola località situata nella provincia di Ancona. Qui una donna si è gettata nel vuoto, sconvolgendo di colpo la vita della sua famiglia ed in particolare di suo marito. I due ...

Fa colazione con il marito e poi si butta dalla mansarda: morta donna di 60 anni

Un gesto estremo che ha sconvolto l'intero paese di Agugliano: una donna di 60 anni si è lanciata nel vuoto dalla propria mansarda.

Un gesto estremo che ha sconvolto l'intero paese di Agugliano: una donna di 60 anni si è lanciata nel vuoto dalla propria mansarda.