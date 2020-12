Violenze e maltrattamenti contro la compagna: arrestato un 32enne (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Visited 7 times, 29 visits today) Notizie Simili: Litiga con la compagna e si scaglia contro gli… Violenza sulle donne, aumentano le richieste di… Continue Violenze e maltrattamenti ai ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Visited 7 times, 29 visits today) Notizie Simili: Litiga con lae si scagliagli… Violenza sulle donne, aumentano le richieste di… Continueai ...

Djesybig : RT @genovatoday: Un anno di botte, furti e violenze sessuali sulla compagna: arrestato 56enne - genovatoday : Un anno di botte, furti e violenze sessuali sulla compagna: arrestato 56enne - AmnestyCuneo : RT @Ansa_Piemonte: Violenze di genere, a Torino 91% vittime sono donne. .Report Questura,+121% arresti per stalking,+32% maltrattamenti #AN… - Bart1705 : RT @Ansa_Piemonte: Violenze di genere, a Torino 91% vittime sono donne. .Report Questura,+121% arresti per stalking,+32% maltrattamenti #AN… - Ansa_Piemonte : Violenze di genere, a Torino 91% vittime sono donne. .Report Questura,+121% arresti per stalking,+32% maltrattament… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenze maltrattamenti Violenze di genere, a Torino 91% vittime sono donne Agenzia ANSA Violenze e maltrattamenti contro la compagna: arrestato un 32enne

La scorsa notte la polizia ha arrestato un 32enne responsavile di violenze e maltrattamenti nei confronti della compagna.

Meno furti, ma più rapine: il bilancio del 2020 dei carabinieri

All’appello non manca, ovviamente, la violenza di genere. L’attività si è concentrata su 80 casi, di cui 31 maltrattamenti, 25 violenze sessuali (28 nel 2019). Accertati anche 23 casi di stalking, tra ...

La scorsa notte la polizia ha arrestato un 32enne responsavile di violenze e maltrattamenti nei confronti della compagna.All’appello non manca, ovviamente, la violenza di genere. L’attività si è concentrata su 80 casi, di cui 31 maltrattamenti, 25 violenze sessuali (28 nel 2019). Accertati anche 23 casi di stalking, tra ...