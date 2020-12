Val d’Isère 19 dicembre 2020 – Startlist discesa femminile (Di venerdì 18 dicembre 2020) Domani in Val d’Isère 19 dicembre 2020 alle ore 10.30 ci sarà il secondo appuntamento con la velocità. Ecco la Startlist completa della gara. Val d’Isère 19 dicembre 2020: che pettoriali avranno le italiane? Si parte subito con le italiane, domani in Val d’Isère. La seconda discesa sulla O-K è fissata alle ore 10.30 con diretta tv su Eurosport e Rai Sport. La Marta Bassino ha scelto il numero 1 mentre la Goggia il numero 3. Di nuovo con il 15 Federica Brignone, e con il 9 Corinne Suter, vincitrice oggi. Con il 2 vedremo Kira Weidle, mentre la Petra Vlhova avrà il 4, Laura Pirovano il 6 e Francesca Marsaglia l’8. Elena Curtoni partirà con il n° 17. Le ultime due italiane al via saranno Nadia Delago, con il 21, e Verena Gasslitter ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) Domani in Val19alle ore 10.30 ci sarà il secondo appuntamento con la velocità. Ecco lacompleta della gara. Val19: che pettoriali avranno le italiane? Si parte subito con le italiane, domani in Val. La secondasulla O-K è fissata alle ore 10.30 con diretta tv su Eurosport e Rai Sport. La Marta Bassino ha scelto il numero 1 mentre la Goggia il numero 3. Di nuovo con il 15 Federica Brignone, e con il 9 Corinne Suter, vincitrice oggi. Con il 2 vedremo Kira Weidle, mentre la Petra Vlhova avrà il 4, Laura Pirovano il 6 e Francesca Marsaglia l’8. Elena Curtoni partirà con il n° 17. Le ultime due italiane al via saranno Nadia Delago, con il 21, e Verena Gasslitter ...

Eurosport_IT : Comincia la stagione della velocità anche per Sofia #Goggia con un super 2° posto in Val d’Isère! Mica male eh! ????… - ItaliaTeam_it : RIECCO SOFIA! ?? Seconda posizione nella discesa di Coppa del Mondo in Val d'Isère per la campionessa olimpica! ??… - Coninews : SOFIAAAAAAAA! ?? Nella prima discesa stagionale in Val d'Isère splendida seconda piazza per Sofia #Goggia! ??????… - osiride200 : RT @Eurosport_IT: Comincia la stagione della velocità anche per Sofia #Goggia con un super 2° posto in Val d’Isère! Mica male eh! ???????? #Eu… - giomzc : RT @Coninews: SOFIAAAAAAAA! ?? Nella prima discesa stagionale in Val d'Isère splendida seconda piazza per Sofia #Goggia! ?????? #fisalpine @… -