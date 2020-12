Uomini e Donne oggi: Tina Cipollari attacca Ida (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria ha deciso di ritornare sul gesto di Ida che come sappiamo nei giorni scorsi inviò alla redazione del programma un pacchettino contenente l’anello di fidanzamento che le aveva donato Riccardo Guarnieri. Il suo gesto ha fatto scalpore considerando che i due si sono lasciati più di 6 mesi fa’ e quindi qual è il senso di tutto questo? Molti se lo sono chiesti sul web e la De Filippi ha voluto affrontare la questione per sviscerare le motivazioni che hanno portato a questo gesto. La domanda se l’è posta pure Tina perché è chiaro che in questo contesto l’obiettivo della donna non era solo quello di ufficializzare la fine della loro storia, ma di ottenere un po’ di visibilità. Ebbene secondo Tina questo gesto oltre ad essere squallido aveva uno scopo ben ... Leggi su anticipazioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nella puntata didiMaria ha deciso di ritornare sul gesto di Ida che come sappiamo nei giorni scorsi inviò alla redazione del programma un pacchettino contenente l’anello di fidanzamento che le aveva donato Riccardo Guarnieri. Il suo gesto ha fatto scalpore considerando che i due si sono lasciati più di 6 mesi fa’ e quindi qual è il senso di tutto questo? Molti se lo sono chiesti sul web e la De Filippi ha voluto affrontare la questione per sviscerare le motivazioni che hanno portato a questo gesto. La domanda se l’è posta pureperché è chiaro che in questo contesto l’obiettivo della donna non era solo quello di ufficializzare la fine della loro storia, ma di ottenere un po’ di visibilità. Ebbene secondoquesto gesto oltre ad essere squallido aveva uno scopo ben ...

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - matteosalvinimi : Raccolgono i fondi in Questura per acquistare alimenti e li consegnano alle famiglie cosentine in difficoltà. Un co… - Marcolit67 : RT @matteosalvinimi: Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari. Il… - Notiziedi_it : Armando conteso fra Brunilde e Lucrezia a Uomini e Donne | Video Witty Tv -