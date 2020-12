Tangenti per lavori pubblici, domiciliari per due ragionieri del Genio Civile di Salerno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Promettevano guadagni agli imprenditori che si comportavano bene. Ovvero a quelli che versavano la somma di mille euro. Due ragionieri del Genio Civile di Salerno sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Centola e Palinuro, che li hanno sorpresi in flagranza. L’accusa è di concussione in concorso. Giancarlo Giordano è funzionario del Genio Civile e da sempre in prima linea negli interventi di emergenza (ha seguito tutto l’iter delle frane in costiera amalfitana lo scorso anno) ma è anche consigliere comunale a Nocera Inferiore, città dalla quale proviene anche Vittorio Bartoli, oggi in pensione. Molto attivo anche sul fronte politico, Giordano anche nel suo ruolo di amministratore ha sempre mostrato grande ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Promettevano guadagni agli imprenditori che si comportavano bene. Ovvero a quelli che versavano la somma di mille euro. Duedeldisono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Centola e Palinuro, che li hanno sorpresi in flagranza. L’accusa è di concussione in concorso. Giancarlo Giordano è funzionario dele da sempre in prima linea negli interventi di emergenza (ha seguito tutto l’iter delle frane in costiera amalfitana lo scorso anno) ma è anche consigliere comunale a Nocera Inferiore, città dalla quale proviene anche Vittorio Bartoli, oggi in pensione. Molto attivo anche sul fronte politico, Giordano anche nel suo ruolo di amministratore ha sempre mostrato grande ...

