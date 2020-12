Scandalo Consip, a processo il padre di Renzi e l’ex senatore Verdini (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – Scandalo Consip, a processo Tiziano Renzi (padre del leader di Iv Matteo) e l’ex senatore di FI Denis Verdini. La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio anche per l’imprenditore Alfredo Romeo, l’ex parlamentare Italo Bocchino e altre sette persone. Tutti a processo nell’ambito dell’inchiesta sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione. La richiesta dei pm di piazzale Clodio arriva dopo che lo scorso febbraio il gip Gaspare Sturzo aveva disposto nuove indagini. Rigettando parzialmente la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Ma soprattutto il rinvio a giudizio per Renzi padre arriva mentre Renzi figlio è alle prese con un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic –, aTizianodel leader di Iv Matteo) edi FI Denis. La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio anche per l’imprenditore Alfredo Romeo,parlamentare Italo Bocchino e altre sette persone. Tutti anell’ambito dell’inchiesta sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione. La richiesta dei pm di piazzale Clodio arriva dopo che lo scorso febbraio il gip Gaspare Sturzo aveva disposto nuove indagini. Rigettando parzialmente la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Ma soprattutto il rinvio a giudizio perarriva mentrefiglio è alle prese con un ...

