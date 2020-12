RSA, la riforma necessaria. La diretta streaming (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria ed economica generata dal Covid-19 ha fatto emergere con grande forza la necessità di un profondo ripensamento delle politiche di assistenza sociosanitaria per la popolazione più anziana. Del resto, l’allungamento della vita e il deterioramento delle condizioni di salute, che inevitabilmente accompagna l’età avanzata, impongono una trasformazione e un riadattamento delle politiche di gestione delle Rsa affinché sappiano corrispondere ai mutamenti in atto ormai da anni. Proprio per rispondere a questa necessità il ministro della Salute ha di recente istituito con apposito decreto una commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, con l’auspicio che l’Italia, tra i Paesi più longevi e anziani del mondo, possa mostrare un nuovo modello di assistenza sanitaria e sociale che aiuti gli anziani a vivere ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria ed economica generata dal Covid-19 ha fatto emergere con grande forza la necessità di un profondo ripensamento delle politiche di assistenza sociosanitaria per la popolazione più anziana. Del resto, l’allungamento della vita e il deterioramento delle condizioni di salute, che inevitabilmente accompagna l’età avanzata, impongono una trasformazione e un riadattamento delle politiche di gestione delle Rsa affinché sappiano corrispondere ai mutamenti in atto ormai da anni. Proprio per rispondere a questa necessità il ministro della Salute ha di recente istituito con apposito decreto una commissione per ladell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, con l’auspicio che l’Italia, tra i Paesi più longevi e anziani del mondo, possa mostrare un nuovo modello di assistenza sanitaria e sociale che aiuti gli anziani a vivere ...

AlePanuc : RT @FnpCisl: ??Anche grazie a noi e alla @CislNazionale non ci sarà la proroga del blocco della rivalutazione delle #pensioni. Non abbassiam… - AlfioGiulio : RT @mimmodimatteo: Chiediamo un welfare che preveda una legge sulla #nonautosufficienza, un Ssn che garantisca le cure, una riforma delle R… - samontalbano49 : RT @mimmodimatteo: Chiediamo un welfare che preveda una legge sulla #nonautosufficienza, un Ssn che garantisca le cure, una riforma delle R… - AndreD81 : RT @mimmodimatteo: Chiediamo un welfare che preveda una legge sulla #nonautosufficienza, un Ssn che garantisca le cure, una riforma delle R… - FrancescaCosca3 : RT @FnpCislLazio: La @fnplazio con i più deboli per: -una legge-quadro sulla non autosufficienza -rilanciare il Servizio sanitario nazional… -

Ultime Notizie dalla rete : RSA riforma Riforma Rsa: Aris-Uneba, "trasformarle in centri multiservizi territoriali" per rispondere "ai nuovi bisogni degli anziani" Servizio Informazione Religiosa Sanità territoriale, urge riforma. Posizione unanime di Coscioni (Campania), Bezzini (Toscana) e Gallera (Lombardia)

16 DIC - Il covid ha messo in luce le criticità della sanità italiana: sottofinanziamento, carenza di personale, scarsa informatizzazione e, soprattutto, una sanità territoriale debole, disorganizzata ...

Visite in Rsa, Sant'Egidio: "Attuare la circolare del ministero"

La Comunità di Sant’Egidio invita a rendere "immediatamente possibile l'attuazione in vista anche delle feste natalizie, momento in cui è più forte e sentito il distacco dalle persone care e il bisogn ...

16 DIC - Il covid ha messo in luce le criticità della sanità italiana: sottofinanziamento, carenza di personale, scarsa informatizzazione e, soprattutto, una sanità territoriale debole, disorganizzata ...La Comunità di Sant’Egidio invita a rendere "immediatamente possibile l'attuazione in vista anche delle feste natalizie, momento in cui è più forte e sentito il distacco dalle persone care e il bisogn ...