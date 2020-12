Ritorno a scuola in Piemonte, i sindacati: “Doppi turni inapplicabili” (Di venerdì 18 dicembre 2020) I sindacati del Piemonte scrivo alle istituzioni per segnalare i problemi di applicazione dei Doppi turni in vista del Ritorno a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) Idelscrivo alle istituzioni per segnalare i problemi di applicazione deiin vista del. L'articolo .

orizzontescuola : Ritorno a scuola in Piemonte, i sindacati: “Doppi turni inapplicabili” - GazzettaCE : Caserta, piano straordinario per il ritorno a scuola. Vairo incontra 7 dirigenti di istituti di competenza comunale - Sadachbia18 : La mattina ripresi il treno . Antonio ritornó al lavoro , io e Filippo continuammo ad andare a scuola - ci andammo… - enricocoppotell : RT @cislscuola: ????#rilanciarelascuola @FurlanAnnamaria: Creare le condizioni perché il ritorno alla scuola in presenza sia stabile e sicur… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, Furlan (Cisl): “Pensiamo a come tenere le scuole aperte sempre e non richiuderle dopo un mese” -