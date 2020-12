Raimondo Todaro, nuovo amore con Sara Arfaoui: ritrovata la serenità (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo un anno decisamente burrascoso per Raimondo Todaro, sia per la rottura con la moglie Francesca Tocca che per l’avventura di Ballando con le stelle, una nuova fase sembra aprirsi felicemente. Il ballerino avrebbe ritrovato la pace insieme a una nuova fiamma, come testimoniano anche gli avvistamenti in romantiche passeggiate mano nella mano. Raimondo Todaro: la svolta grazie a Sara Archiviato il flirt con Elisa Isoardi, che né la conduttrice né il ballerino hanno mai del tutto confermato, arriva un nuovo amore per Raimondo Todaro. Secondo il settimanale DiPiù, fonti vicine al ballerino confermano il suo cambiamento: “Con lei sono sereno“, avrebbe dichiarato al riguardo. Uno sguardo diverso, continua il settimanale, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo un anno decisamente burrascoso per, sia per la rottura con la moglie Francesca Tocca che per l’avventura di Ballando con le stelle, una nuova fase sembra aprirsi felicemente. Il ballerino avrebbe ritrovato la pace insieme a una nuova fiamma, come testimoniano anche gli avvistamenti in romantiche passeggiate mano nella mano.: la svolta grazie aArchiviato il flirt con Elisa Isoardi, che né la conduttrice né il ballerino hanno mai del tutto confermato, arriva unper. Secondo il settimanale DiPiù, fonti vicine al ballerino confermano il suo cambiamento: “Con lei sono sereno“, avrebbe dichiarato al riguardo. Uno sguardo diverso, continua il settimanale, ...

deemerpetrov : Qui per dire che ho una super crush per Raimondo Todaro - valeconticello : Giuseppe Conte sta cercando di capire se la signora è la mamma di Raimondo Todaro #isolitiignoti #conferenzastampa - giacomoaddario : Raimondo Todaro ti vorrei sul divano con me ora. - zazoomblog : Sara Arfaoui fidanzata di Raimondo Todaro chi è? Età altezza carriera e vita privata - #Arfaoui #fidanzata… - Dede91_ : @WeFoundAnsia Duetterà con lei e Raimondo todaro? -