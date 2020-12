Raggi assolta dall'accusa di falso No al bis, Pd-M5 vogliono Sileri (Di sabato 19 dicembre 2020) Il procuratore generale Emma d'Ortona aveva chiesto 10 anni. Ribaltata la sentenza di primo grado. E ora via libera alle elezioni con i malumori del Movimento Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 19 dicembre 2020) Il procuratore generale Emma d'Ortona aveva chiesto 10 anni. Ribaltata la sentenza di primo grado. E ora via libera alle elezioni con i malumori del Movimento Segui su affaritaliani.it

petergomezblog : Virginia #Raggi assolta anche in appello - MediasetTgcom24 : Inchiesta nomine, Virginia Raggi assolta in appello #virginiaraggi - sole24ore : #Raggi assolta in appello per il caso Marra @sole24ore - soniabetz1 : #Raggi assolta con buona pace del #Pd e #Calenda ?? - ErmannoKilgore : #Raggi #Assolta Onorato di aver fatto campagna per @virginiaraggi per il voto su #Rousseau, avevo visto giusto, do… -