Pagelle Frosinone-Salernitana 0-0: voti e tabellino Serie B 2020/2021

Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Frosinone-Salernitana 0-0, match valido per la tredicesima giornata di Serie B 2019/2020. Al Benito Stirpe non riesce a sbloccarsi il big match al vertice tra gli uomini di Nesta e quelli di Castori con le due formazioni che, nonostante una buona prestazione, non riescono a finalizzare. 

Frosinone (3-5-2): Bardi 6; Salvi 6, Szyminski 6.5, Curado 5.5; Zampano 6, Rohden 5.5, Carraro 6, Maiello 6, Beghetto 6.5; Parzyszek 5.5, Ciano 6.5 (34? st Kastanos 6). In panchina: Iacobucci, Capuano, Gori, Boloca, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale. Allenatore: Nesta 6. 

Salernitana (3-5-2): Belec 6; Aya 5.5, Gyomber 6, Mantovani 6.5; Casasola 6, Capezzi 6.5 (17? st Schiavone 6), Di Tacchio 6.5, ...

