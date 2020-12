Nuovi casi Covid in Puglia a 1314. Risale il rapporto tra positivi e test, calano ancora una volta i ricoverati (Di venerdì 18 dicembre 2020) Covid, in Puglia 1073 casi (su oltre 10mila tamponi): alto numero di decessi, ma scendono ancora gli attualmente positivi 17 dicembre 2020 Sono 1314 i Nuovi casi Covid in Puglia a fronte di 9346 test ... Leggi su baritoday (Di venerdì 18 dicembre 2020), in1073(su oltre 10mila tamponi): alto numero di decessi, ma scendonogli attualmente17 dicembre 2020 Sonoina fronte di 9346...

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-18) e nei reparti (-153). A fronte di 31.587 tam… - Adnkronos : ++Covid #Veneto, 4211 nuovi casi e 107 morti: il bollettino++ - Adnkronos : Covid #Svezia, record di 9.654 nuovi casi - EmanueleDeGreg4 : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, 79 decessi, 1.365 nuovi casi, 22.170 tamponi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva (243, +3… - TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte, 79 decessi, 1.365 nuovi casi, 22.170 tamponi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva (… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi casi Coronavirus, giovedì 17 i nuovi casi sono 18.236 e 683 i decessi Il Sole 24 ORE Coronavirus, il report settimanale: in Abruzzo migliorano i dati ma aumentano i morti

Coronavirus, il confronto dei dati settimanali conferma il miglioramento della situazione in Abruzzo: negli ultimi sette giorni i nuovi casi sono stati 1.638, contro i 1.859 del periodo 4-11 dicembre.

In Calabria da ieri +225 contagi. Scendono i ricoveri e i casi attivi, ma non le vittime

Risalgono i contagi in Calabria. Da ieri altre sei vittime. Continua a scendere il dato sui ricoveri e gli attualmente positivi ...

