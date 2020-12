Napoli | Mertens out un mese L’obiettivo è recuperarlo per la Supercoppa con la Juve

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Undi stop per Dries. Sono questi i tempi di recupero stimati per l’attaccante del, che durante l’ultima sfida di campionato contro l’Inter ha rimediato un “trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale”.dell’attaccante belga e dello staff medico napoletano è quello di poterlo recuperare per il 20 gennaio, giorno della finale diItaliana contro lantus. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.