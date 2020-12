Montesarchio | spaccio di droga | GdF arresta un 26enne

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Cronaca di Benevento: la Guardia di Finanza hato unperdi. L’uomo aveva con sé hashish e marijuana (oltre che una pistola in casa). Nel quadro delle attività di contrasto allodi sostanze stupefacenti, i finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno tratto in arresto un ventiseienne, residente nel Comune

