Mara Venier presenta al mondo il nipote Giulio, l’amore della sua vita (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mara Venier nonna orgogliosa presenta a tutti suo nipote Giulio, diventato maggiorenne: allo scoccare della mezzanotte dello scorso 13 dicembre ha infatti compiuto 18 anni. E in un’intervista doppia nonna e nipote raccontano il loro legame speciale. La Venier si confida al magazine Gente: “Mi fa effetto vederlo così grande, così alto, un metro e 88: sta diventando un uomo. Il tempo è davvero volato. Giulio l’ho visto nascere, ero in sala parto con mia figlia Elisabetta e, se possibile, ero più emozionata di lei. Quando è venuto al mondo era identico a me: aveva il mio viso rotondo”. Giulio è figlio di Elisabetta Ferracini, primogenita della presentatrice che con una ... Leggi su dilei (Di venerdì 18 dicembre 2020)nonna orgogliosaa tutti suo, diventato maggiorenne: allo scoccaremezzanotte dello scorso 13 dicembre ha infatti compiuto 18 anni. E in un’intervista doppia nonna eraccontano il loro legame speciale. Lasi confida al magazine Gente: “Mi fa effetto vederlo così grande, così alto, un metro e 88: sta diventando un uomo. Il tempo è davvero volato.l’ho visto nascere, ero in sala parto con mia figlia Elisabetta e, se possibile, ero più emozionata di lei. Quando è venuto alera identico a me: aveva il mio viso rotondo”.è figlio di Elisabetta Ferracini, primogenitatrice che con una ...

DSpettacolo : Mara Venier, regina di Domenica In, e il nipote Giulio, hanno raccontato il loro rapporto super speciale.… - fallingxcrepe : RT @yleniaindenial: Noi e la szia Mara Venier disperati per l'assenza al festival di Achille Lauro. #Sanremo2021 - chiara_marra00 : no ma ci rendiamo conto MA DI COSA STIAMO PARLANDOOOOO io prontissima a seguire anche tutti i pre post extra mara v… - zazoomblog : Domenica In: Costanzo boccia Mara Venier? - #Domenica #Costanzo #boccia #Venier? - SemideaW : RT @yleniaindenial: Noi e la szia Mara Venier disperati per l'assenza al festival di Achille Lauro. #Sanremo2021 -