LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia vola al comando! (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 10.45 In pista Elena Curtoni, paga 0.57 al terzo intermedio e 0.97 al secondo. 10.45 Ha sciato davvero “alla Goggia”. Ha rischiato il tutto per tutto, al limite, dando sempre la sensazione di poter uscire da un momento all’altro. Nel finale si è sbilanciata su un salto, rialzando il busto e perdendo decimi preziosi. Ma come ha lasciato correre questi sci…Come ha pennellato le curve! Ora vedremo se basterà per il podio. 10.44 ASSURDAAAAAAAAAAAA!!! ASSURDAAAAAAAAA!! Sofia Goggia al comando con 1?14 su Tippler! 10.42 Goggia stampa lo stesso tempo di Tippler al primo intermedio ed è davanti di 0.10 al secondo. 10.41 Venier è terza a 0.37. Le azzurre per ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 10.45 In pista Elena Curtoni, paga 0.57 al terzo intermedio e 0.97 al secondo. 10.45 Ha sciato davvero “alla”. Ha rischiato il tutto per tutto, al limite, dando sempre la sensazione di poter uscire da un momento all’altro. Nel finale si è sbilanciata su un salto, rialzando il busto e perdendo decimi preziosi. Ma come ha lasciato correre questi sci…Come ha pennellato le curve! Ora vedremo se basterà per il podio. 10.44 ASSURDAAAAAAAAAAAA!!! ASSURDAAAAAAAAA!!al comando con 1?14 su Tippler! 10.42stampa lo stesso tempo di Tippler al primo intermedio ed è davanti di 0.10 al secondo. 10.41 Venier è terza a 0.37. Le azzurre per ...

Sarà Francesca Marsaglia ad aprire la stagione della velocità, con quattro azzurre tra le prime sette partenti. Da Suter con il 9 a Lie con il 29, sarà ...

