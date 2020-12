Libia | troppi pescano nel torbido

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 19 dicembre 2020) Quando ci sono in gioco vite umane sequestrate, non c’è prezzo che tenga. Lo sappiamo bene noi de il manifesto e lo rivendichiamo, avendo a mente, e dentro di noi, la drammatica vicenda che ha riguardato il rapimento della nostra inviata Giuliana Sgrena in Iraq nel 2005 – come i rapimenti in zone di guerra di tante e tanti cooperanti in questi anni – per la quale si sono sprecate ricostruzioni e accuse indegne quanto fasulle. Ogni trattativa anche «costosa» … Continua L'articolo proviene da il manifesto.