Letizia di Spagna trasforma il look maschile ma commette diversi errori

Leggi su dilei

(Di venerdì 18 dicembre 2020)disi è unita a suo marito Felipe nell’inaugurazione a Madrid di un monumento dedicato agli operatori sanitari deceduti a causa della pandemia e poi si sono recati in un centro geriatrico per conoscere il progetto della Caritas dedicato all’assistenza domiciliare agli anziani soli. Tornata dal suo viaggio a scopo benefico in Honduras, la Regina è dunque impegnata in altri eventi a carattere sociale. Per questo motivo ha deciso di presentarsi con unaustero, sobrio, discreto e come è sua abitudine riciclato.hato il suo stile in un outfit di tipo. Ha indossato un tailleur pantaloni gessato, blu a righe bianche, di Mango, indossato la prima volta nel 2018, che ha coordinato a una semplice t-shirt bianca. Per proteggersi dal freddo ha scelto ...