Giorgetti fa la corte alla Merkel e prepara la svolta filo-Ue Lega verso il suicidio?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – Nella politica italiana c’è un luogo comune duro a morire: il peso dei cosiddetti «moderati». La figura mitologica del «moderato», in realtà, non si vede più da tempo, e chi ci ha puntato tutte le sue fiche non ha fatto una bella fine: per conferma chiedere a Renzi e Berlusconi, che non se la passano per niente bene. Lo stesso errore lo sta commettendo anche Giancarlo, l’eminenza grigia della. Come ha riportato Repubblica,ha infatti incontrato più volte alcuni esponenti della Cdu, il partito di Angela. Sul piatto pare che ci sia un documento d’intesa per una politica comune a Bruxelles. Fin qui nulla di male, ovviamente: i rapporti diplomatici, anche con gli avversari, fanno parte del gioco. Il problema è che, per molti osservatori, le manovre di ...