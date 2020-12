George Clooney difende Tom Cruise: “La sua sfuriata non è stata eccessiva, il problema è reale” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Non penso che Cruise abbia reagito in modo eccessivo, perché si tratta di un problema reale”. Geroge Clooney si schiera con Tom Cruise. Intervenendo ai microfoni della trasmissione radiofonica condotta da Howard Stern, l’attore ha difeso il collega che nei giorni scorsi ha fatto parlare molto di sé per una sfuriata fatta sul set di Mission Impossible 7 ad alcuni membri della troupe che non rispettavano le misure di sicurezza anti-Covid. Era stato il tabloid britannico Sun a pubblicare un audio con le parole di Tom Cruise che insultava e minacciava di licenziare i suoi collaboratori. Frasi molto dure, ritenute da molti eccessive, ma che ora George Clooney sostiene pubblicamente: “Ho un amico che è assistente alla regia in un programma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Non penso cheabbia reagito in modo eccessivo, perché si tratta di un”. Gerogesi schiera con Tom. Intervenendo ai microfoni della trasmissione radiofonica condotta da Howard Stern, l’attore ha difeso il collega che nei giorni scorsi ha fatto parlare molto di sé per unafatta sul set di Mission Impossible 7 ad alcuni membri della troupe che non rispettavano le misure di sicurezza anti-Covid. Era stato il tabloid britannico Sun a pubblicare un audio con le parole di Tomche insultava e minacciava di licenziare i suoi collaboratori. Frasi molto dure, ritenute da molti eccessive, ma che orasostiene pubblicamente: “Ho un amico che è assistente alla regia in un programma ...

