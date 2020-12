Errore di autenticazione con Alice Mail: possibili problemi stamane (Di venerdì 18 dicembre 2020) Vi confermo che, in questi minuti, si riscontra un Errore di autenticazione con Alice Mail in Italia. Si tratta di problemi che rendono nuovamente critico il normale utilizzo della casella di posta elettronica fornita da TIM ai propri clienti, in linea con quanto vi abbiamo riportato la scorsa primavera in occasione di un paio di disservizi riscontrati nel nostro Paese. Al momento sono frammentarie le notizie disponibili per tutti noi, ma posso confermarvi che in caso di mancato accesso alla vostra area utente, non siete i soli oggi 18 dicembre. Il probabile Errore di autenticazione con Alice Mail: problemi potenziali oggi 18 dicembre In attesa di eventuali riscontri ufficiali da parte dell’azienda, i ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Vi confermo che, in questi minuti, si riscontra undiconin Italia. Si tratta diche rendono nuovamente critico il normale utilizzo della casella di posta elettronica fornita da TIM ai propri clienti, in linea con quanto vi abbiamo riportato la scorsa primavera in occasione di un paio di disservizi riscontrati nel nostro Paese. Al momento sono frammentarie le notizie disponibili per tutti noi, ma posso confermarvi che in caso di mancato accesso alla vostra area utente, non siete i soli oggi 18 dicembre. Il probabilediconpotenziali oggi 18 dicembre In attesa di eventuali riscontri ufficiali da parte dell’azienda, i ...

