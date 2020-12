Discesa maschile Val Gardena 19 dicembre 2020: start list, pettorali di partenza e azzurri in gara (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutto pronto in Val Gardena per la Discesa maschile in programma sabato 19 dicembre. La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue il proprio percorso sulle nevi italiane con la seconda Discesa. Alle ore 11:45 la partenza della gara che verrà aperta dallo svizzero Urs Kryenbuehl mentre per il primo italiano bisognerà attendere alla Discesa numero 17 con Dominik Paris. Subito dopo del campione azzurro toccherà a Christof Innerhofer e via via tutti gli altri italiani lungo le 61 discese in programma. start list Discesa maschile VAL Gardena 1 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer 2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 3 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head 4 54005 STRIEDINGER ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutto pronto in Valper lain programma sabato 19. La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue il proprio percorso sulle nevi italiane con la seconda. Alle ore 11:45 ladellache verrà aperta dallo svizzero Urs Kryenbuehl mentre per il primo italiano bisognerà attendere allanumero 17 con Dominik Paris. Subito dopo del campione azzurro toccherà a Christof Innerhofer e via via tutti gli altri italiani lungo le 61 discese in programma.VAL1 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer 2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 3 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head 4 54005 STRIEDINGER ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: La startlist della discesa sulla Saslong: Kilde è il favorito con il 7, numeri alti per gli azzurri #fisalpine #AlpineSkiin… - neveitalia : La startlist della discesa sulla Saslong: Kilde è il favorito con il 7, numeri alti per gli azzurri #fisalpine… - sportface2016 : #Fisalpine | La start list della discesa maschile in #ValGardena - neveitaliasport : RT @neveitalia: Kilde è già tornato nella 'sua' Val Gardena: 'Vittoria fondamentale, verso la discesa con fiducia' #fisalpine #AlpineSkiing… - neveitalia : Kilde è già tornato nella 'sua' Val Gardena: 'Vittoria fondamentale, verso la discesa con fiducia' #fisalpine… -

Ultime Notizie dalla rete : Discesa maschile LIVE da Val d'Isère per la prima discesa maschile: si parte alle 10.30, il pronostico è apertissimo NEVEITALIA.IT Paris:"Mi manca ancora la fluidità". Inner:"sono troppo aggressivo!"

Ecco le dichiarazioni degli azzurri al termine del supergigante maschile in Val Gardena ... posso prendere fiducia per puntare almeno ad una top ten per la discesa. So di non essere ancora al meglio, ...

Sci alpino, startlist Discesa Val Gardena. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

Si chiuderà domani, sabato 19 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.45 si terrà la seconda discesa maschile della stagione, in programma in Val Gardena, ...

Ecco le dichiarazioni degli azzurri al termine del supergigante maschile in Val Gardena ... posso prendere fiducia per puntare almeno ad una top ten per la discesa. So di non essere ancora al meglio, ...Si chiuderà domani, sabato 19 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.45 si terrà la seconda discesa maschile della stagione, in programma in Val Gardena, ...