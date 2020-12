Deposito agricolo in fiamme | paura in Contrada Brecceto ad Ariano Irpino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno all’una di questa notte, sono intervenuti adinper un incendio che ha coinvolto un. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato le squadre del distaccamento di Grottaminarda e die un’autobotte dalla sede centrale. Leche hanno interessato oltre la struttura anche dei mezzi agricoli sono state spente con non poche difficoltà. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono terminate dopo le cinque di stamattina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.