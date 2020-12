De Maio: “Finalmente negativo. Mi ritengo un fortunato, un pensiero a chi non ce l’ha fatta” (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Udinese Finalmente riabbraccia Sebastian De Maio dopo la degenza per il Covid. Il giocatore dei friulani ha scritto un lungo messaggio sui social, molto significativo, dove racconta cosa sia avere il Coronavirus. Queste le sue parole: “POSITIVO. Paradossalmente questa parola è diventata una delle più brutte di questo folle 2020, forse proprio a simbolo di quanto il nostro mondo si sia completamente ribaltato nel giro di pochi mesi. L’essere POSITIVO è la cosa che mi ha fatto più paura in queste settimane: la febbre, la polmonite, l’ospedale, la solitudine. Quel maledetto virus è entrato nel mio corpo GIOVANE, SANO e ALLENATO mettendomi K.O. Ho sottolineato giovane, sano e allenato perché molti credono che siano condizioni sufficienti affinché il COVID possa non attecchire e non lasciare strascichi. Io oggi mi ritengo un uomo davvero ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Udineseriabbraccia Sebastian Dedopo la degenza per il Covid. Il giocatore dei friulani ha scritto un lungo messaggio sui social, molto significativo, dove racconta cosa sia avere il Coronavirus. Queste le sue parole: “POSITIVO. Paradossalmente questa parola è diventata una delle più brutte di questo folle 2020, forse proprio a simbolo di quanto il nostro mondo si sia completamente ribaltato nel giro di pochi mesi. L’essere POSITIVO è la cosa che mi ha fatto più paura in queste settimane: la febbre, la polmonite, l’ospedale, la solitudine. Quel maledetto virus è entrato nel mio corpo GIOVANE, SANO e ALLENATO mettendomi K.O. Ho sottolineato giovane, sano e allenato perché molti credono che siano condizioni sufficienti affinché il COVID possa non attecchire e non lasciare strascichi. Io oggi miun uomo davvero ...

