Coronavirus, in Lombardia calano ancora i decessi: 60 in 24 ore. I nuovi positivi sono 2.744 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il bollettino del 18 dicembre Solo un lieve aumento. Il numero dei nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia è passato dai 2.730 di ieri ai 2.744 di oggi: 14 contagi in più nell me ultime 24 ore. Il numero delle vittime invece è 60, una cifra molto simile a quella di ieri quando erano 68. Il numero totale dei decessi è arrivato così a 24.225 mentre quello dei contagi totali è a 455.479. Attualmente nella regione ci sono 68.610 pazienti positivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 602 mentre il totale dei ricoverati in ospedale è 4.656. Leggi anche: «I lombardi valgono più degli altri italiani»: la frase choc dell’eurodeputato leghista sul vaccino anti-Covid Coronavirus, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Sì a nuove ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il bollettino del 18 dicembre Solo un lieve aumento. Il numero deicontagi diinè passato dai 2.730 di ieri ai 2.744 di oggi: 14 contagi in più nell me ultime 24 ore. Il numero delle vittime invece è 60, una cifra molto simile a quella di ieri quando erano 68. Il numero totale deiè arrivato così a 24.225 mentre quello dei contagi totali è a 455.479. Attualmente nella regione ci68.610 pazienti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva602 mentre il totale dei ricoverati in ospedale è 4.656. Leggi anche: «I lombardi valgono più degli altri italiani»: la frase choc dell’eurodeputato leghista sul vaccino anti-Covid, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Sì a nuove ...

