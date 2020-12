Chiara Ferragni, Fedez va a Sanremo e lei esulta: il messaggio di Leone commuove il papà (Di venerdì 18 dicembre 2020) Chiara Ferragni ha seguito la diretta di Sanremo Giovani ed esultato alla vista di Fedez. Ha anche inviato al marito uno speciale in bocca al lupo da parte del piccolo Leone. Il cantante sarà in gara al prossimo Festival in coppia con Francesca Michielin ed entrambi ieri sera sono stati chiamati da Amadeus per annunciare il titolo della loro canzone, il brano “Chiamami per nome”. L’imprenditrice digitale ha urlato e commentato il loro arrivo sul palco con un entusiasmo incontenibile, pregando Pablo, il cane della sorella Valentina, di non abbaiare in quel momento. Poi ha commosso il cantante pubblicando il video del figlio registrato qualche ora prima. Fedez è stato annunciato tra i big alla fine della serata ed era troppo tardi per un bambino di due anni e mezzo. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 18 dicembre 2020)ha seguito la diretta diGiovani edto alla vista di. Ha anche inviato al marito uno speciale in bocca al lupo da parte del piccolo. Il cantante sarà in gara al prossimo Festival in coppia con Francesca Michielin ed entrambi ieri sera sono stati chiamati da Amadeus per annunciare il titolo della loro canzone, il brano “Chiamami per nome”. L’imprenditrice digitale ha urlato e commentato il loro arrivo sul palco con un entusiasmo incontenibile, pregando Pablo, il cane della sorella Valentina, di non abbaiare in quel momento. Poi ha commosso il cantante pubblicando il video del figlio registrato qualche ora prima.è stato annunciato tra i big alla fine della serata ed era troppo tardi per un bambino di due anni e mezzo. ...

fookinglosah23 : RT @yleniaindenial: Siamo passati da Cristiano Ronaldo in prima fila a Chiara Ferragni e Leone: glow up pazzesco. #Sanremo2021 - hashtagtr4sh : RT @Ri_Ghetto: CHIARA FERRAGNI IN PRIMA FILA TUTTE LE SERE LO ESIGO #Sanremo2021 - flbbergasted : @planisferiale letteralmente la prima volta che ho interagito con te ti tirai merda addosso per l'ig live di chiara… - giuliaabiebs : RT @tinamartinareal: Io mi immagino già Chiara Ferragni all’ariston con in braccio Leo che urla “ma è papà quello” raga vi amo basta la fam… - MarinaVuolo : RT @yleniaindenial: Siamo passati da Cristiano Ronaldo in prima fila a Chiara Ferragni e Leone: glow up pazzesco. #Sanremo2021 -